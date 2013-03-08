Nokia, Samsung'a karşı Apple'la

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, Barcelona’da gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2013) dört yeni ürün sunduktan sonra patent alanında büyük bir hamle yaptı. Nokia, patent savaşlarında Apple’ın safına geçerek, Samsung’a karşı hareket etme kararı aldı.



Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Nokia, Apple ile Samsung arasındaki patent davasında ABD’li şirketin yanında mahkemeye başvurdu.

Nokia, Pazartesi günü ABD Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak, Apple’ın Samsung’a açtığı davaya katıldı. Söz konusu davanın, Apple’ın ABD’de Samsung ürünlerinin yasaklanması için başlattığı ve Ağustos 2012’de bir milyar dolar tazminat kazandığı dava olduğu belirtildi.

Apple, her ne kadar bazı ürünlerinde Samsung’un patent ihlali yaptığını kabul ettirmiş olsa da, ürünlere süresiz satış yasağı getirtememişti. Temyize giden Samsung ise davayı kaybetmesine neden olan patentlerden birini çürütmeyi başarmıştı.

Mashable sitesinin haberine göre, Nokia, Apple ve Samsung arasındaki davanın görüldüğü San Jose Bölge Mahkemesi Yargıcı Lucy Koh’un kararına itiraz etti.

Koh, Apple’ın Samsung telefonlarına yasak getirmek için, ‘patentli içeriğiyle telefonlarına gösterilen talep arasında bağlantı kurmasını’ istemişti. Nokia, bu kararın yanlış olduğunu savunarak, ‘ABD’de patent koruma çabalarına zarar vereceğini’ öne sürdü.



Rakibiyle arkadaş olmak istiyor



Reuters, daha önceden hiçbir firmanın Apple’ı patent davalarında savunmadığına dikkat çekti. Apple, Kasım 2012’de HTC ile önemli bir karara imza atarak, 10 yıl boyunca alacakları patentlerin lisans işlemlerini beraber yürütmeye karar vermişti.

Geçmişte Apple ve adını BlackBerry’e çeviren RIM’e karşı önemli patent davaları kazanan Nokia, Lumia serisinin promosyon çalışmalarında da Apple’ı hedef alan reklam filmi çekmişti.

Nokia’nın avukatı Keith Broyles, “Nokia, yakın zamana kadar ABD’de hem davacı hem de sanık olarak birçok patent davasında yer aldı. Nokia, sektörde güçlü bir marka olarak patentlerini korumak için hareket etmesi gerekebilen ve patentleri risk altına girebilen bir firma” açıklamasını yaptı.