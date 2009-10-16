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Ekonomi

Nokia krizde 559 milyon euro zarar etti

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, üçüncü çeyrekte 559 milyon euro zarar açıkladı.

16 Ekim 2009 03:00

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, üçüncü çeyrekte 559 milyon euro zarar açıkladı.

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, bu yıl üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 gerilemesi yüzünden 559 milyon euro zarar ettiğini bildirdi.

Şirket, geçen yıl aynı dönemde 1,09 milyar euro kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yıl Temmuz-Eylül döneminde 12,2 milyar euro olan satışları ise bu yıl aynı dönemde 9,81 milyar euro'ya geriledi.

Cep telefonu sektörü finansal krizden ciddi biçimde etkilense bile Nokia, cep telefonu piyasası görünümünün düzeldiğini bildirdi.

Bu yıl cep telefonu satışlarıyla ilgili tahminlerinde değişiklik yapan Nokia, önceki yıla göre bu yıl cep telefonu satışlarının yüzde 7 düşmesini beklediğini belirtti.

Nokia, daha önce bu düşüş oranını yüzde 10'dan daha fazla olarak kaydetmişti.

Geçen yıl üçüncü çeyrek ve bu yıl ikinci çeyrekte, küresel cep telefonu satışlarında piyasanın yüzde 38'ine sahip olan Nokia'nın, bu yıl üçüncü çeyrekte de pazar payı değişmedi.

Dördünce çeyrekte büyüme beklemeyen şirket, geçen yıl üçüncü çeyrekte 72 euro olan ortalama cep telefonu satış fiyatının bu yıl aynı dönemde 62 euro'ya düştüğünü, bu yılın ikinci çeyreğine göre ise değişmediğini belirtti.

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