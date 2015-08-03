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Ekonomi

Nokia HERE'ı sattı

Satışın amacının, geçtiğimiz aylarda Alcatel-Lucent'i satın alan Nokia'nın kendisine finansal kaynak yaratmak istemesi olduğu söyleniyor

03 Ağustos 2015 17:57

Nokia'nın harita servisi HERE Audi, BMW ve Daimler'den oluşan konsorsiyuma satıldı. Anlaşmanın 2.8 milyar Euro seviyesinde gerçekleştiği duyuruldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; her üç otomotiv şirketinin, Here üzerinde eşit hakka sahip olacağı açıklandı. Otomobilleri internetle daha fazla ilişki içerisinde bulunan araçlara çevirmek isteyen otomotiv endüstrisi, Here hizmeti ile bu amaca daha da yaklaşmış olacak.

Here'ı almaya çok yakın görünen şirketlerden olan Uber ise, hedefine ulaşamadı.

Nokia, geçtiğimiz Nisan ayında Alcatel-Lucent'i satın almıştı. Here hizmetini satmak istemesi de, bu satın almayı karşılamak amacıyla fon elde etmek olarak yorumlanıyor.

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