Nokia binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın ilk ve en büyük cep telefonu üreticilerinden Finlandiyalı Nokia, rakibi Alcatel-Lucent ile birleşmesinin ardından iş gücünün yüzde 14’ünü işten çıkarmayı planlıyor. Bu da yaklaşık 10 bin 15 bin kişinin işsiz kalması anlamına gelecek.

Bloomberg haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Nokia’nın 104 bin çalışanı bulunuyor.

İşten çıkarılacak kişilerin 1300’ünün Finlandiya’da olacağı da belirtildi.

Nokia’nın işten çıkarmalarının 30 ülkeyi kapsayacağı ifade edildi.

Kaynaklar, en çok Almanya’dan işten çıkarmaların yaşanacağını da söyledi.

İşten çıkarmaların gerçekleşeceği geçen yıldan bu yana gündemde olan bir konuydu. Nokia CEO’su Rajeev Suri geçen yıl yaptığı açıklamada 2018 yılına kadar 1 milyar doların üzerinde tasarrufa gitmeyi planladıklarını belirtmişti.