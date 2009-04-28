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Ekonomi

Nokia, 450 kişiyi işten çıkaracak

28 Nisan 2009 19:50

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, 450 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

İşten çıkarmalar, mobil oyunlar sağlanan servisler ve gelişme ofislerinin de içinde bulunduğu çeşitli alanlarda olacak.

Finlandiya merkezli şirketten yapılan açıklamada, önlemlerin, daha önce açıklanan operasyonlar ile maliyet tabanını piyasa talebi ve gelecekteki rekabet edebilirliği korumaya uyumlu hale getirme planı çerçevesinde alındığı bildirildi.

Nokia, krizin mobil telefon sektörünü vurması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde karının yüzde 90, satışlarının ise yüzde 27 düştüğünü açıklamıştı.

Şirket, dünya genelinde 124 bin kişiyi istihdam ediyor.

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