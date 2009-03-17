T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Nokia 1700 kişiyi işten çıkaracak

Cep telefonu devi Nokia, cihaz ve pazarlama dâhil bazı bölümlerinde dünya çapında personel sayısını düşürecek.

17 Mart 2009 02:00

Cep telefonu devi Nokia, cihaz ve pazarlama dâhil bazı bölümlerinde dünya çapında personel sayısını düşürecek.

Kriz dünya devi firmaları hızla işten çıkarmaya yöneltiyor. Dünyanın en büyük mobil telefon üreticisi Nokia da maliyetleri kısmak için dünya genelinde 1700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Nokia, işten çıkarma kararının, maliyetleri yıllık 700 milyon Euro kısma planının bir parçası olduğunu ifade etti.

Nokia'nın Sözcüsü Arja Suominen, yaptığı açıklamada, şirketin cihaz ve pazarlama dahil birkaç bölümdeki personel sayısını düşürme ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Nokia, çalışanlarla görüşmelerin daha sonra başlayacağını kaydetti. İşten çıkarılmaların zamanlaması ve diğer detaylar da daha sonra açıklanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24