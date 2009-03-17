Nokia 1700 kişiyi işten çıkaracak

Cep telefonu devi Nokia, cihaz ve pazarlama dâhil bazı bölümlerinde dünya çapında personel sayısını düşürecek.



Kriz dünya devi firmaları hızla işten çıkarmaya yöneltiyor. Dünyanın en büyük mobil telefon üreticisi Nokia da maliyetleri kısmak için dünya genelinde 1700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.



Nokia, işten çıkarma kararının, maliyetleri yıllık 700 milyon Euro kısma planının bir parçası olduğunu ifade etti.



Nokia'nın Sözcüsü Arja Suominen, yaptığı açıklamada, şirketin cihaz ve pazarlama dahil birkaç bölümdeki personel sayısını düşürme ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Nokia, çalışanlarla görüşmelerin daha sonra başlayacağını kaydetti. İşten çıkarılmaların zamanlaması ve diğer detaylar da daha sonra açıklanacak.



