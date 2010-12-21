Nokia 13 yeni dava açtı

T24 - Finlandiyalı dev Nokia, Amerikalı dev Apple’a açtığı davalara yenilerini ekledi.

Önceki yıl Apple’a 10 patent davası açan bilişim ve iletişim devi Nokia, halen süren bu davalara 13 tane daha ekledi. Nokia bunlardan önce de 3G ve WiFi teknolojileriyle ilgili patent ihlal ihbarında bulunmuş, Apple ürünlerinin ithalatını davalar sonuçlanıncaya kadar engellemeye çalışmıştı.

Amerikan mahkemelerinden Amerikalı Apple için aleyhte karar çıkaramayan Nokia artık tüm davalarını ABD dışında bazı Avrupa ülkelerinde de açıyor. Son 13 daha İngiltere, Hollanda ve Almanya’da açıldı.

Apple, Nokia’nın iddiaları karşısında “aynısını’ yapıyor. Yani Nokia kaç dava açarsa Apple da o kadar karşı dava açıyor. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na Apple ürünlerinin ihracatının yasadışı olduğu ve durdurulması gerektiği yolundaki Nokia başvurusuna karşı Apple da aynı kuruma tamamen aynı gerekçeyle Nokia’yı şikayet etmişti.

Nokia özellikle kablosuz ve dokunmatik ekran teknolojilerinde sahip olduğu pek çok patentin iPhone çıkmadan en az 10 yıl önce alınmış olduğunu, Apple bu teknolojileri izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor.



