Noel pazarına şüpheli paket yollayan kişi aranıyor

Almanya'nın Potsdam kentindeki Noel pazarına gönderilen şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Potsdam polis sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada paketi gönderen kişiyi aradıklarını ve olayla ilgili her türlü ihtimali araştırdıklarını söyledi.

Paket, cuma günü pazarın kurulduğu kent merkezindeki bir eczaneye teslim edilmişti. Eczaneden bir çalışan paketi açtıktan sonra şüphelenerek polise haber vermiş, paket bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan incelemede paket içinde teneke kutu, kablolar, çiviler ve şüpheli bir toz madde bulundu. Ancak paketin içinden bombayı patlatmaya yarayan ateşleyici çıkmadı.

Paketin bir kargo elemanı tarafından getirildiği belirtiliyor.

Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter, savcılığın ülke çapında başka benzer durumların olup olmadığını araştırdığını söyledi.

Bomba alarmı sebebiyle polis, eczanenin 300 metreye kadar çevresini güvenlik gerekçesiyle kapatmış, pazarın etrafına da beton bloklar koymuştu. Beton bloklar cumartesi sabahı kaldırılırken, Noel pazarının normal saatinde açılıp işlemesinin beklendiği kaydedildi.

Potsdam polisi şehirdeki Noel pazarlarının güvenliğini meydanlara daha fazla polis konuşlandırarak artırdıklarını belirtti.

Geçen yıl çalıntı bir TIR’ın Berlin’deki bir Noel pazarına sürülmesi sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Almanya’da bu sene bütün pazarlarda sıkı güvenlik önlemleri alındı.

AFP/dpa, DÇ/EC

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