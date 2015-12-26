Vegan Özgürlük Hareketi üyesi bir grup aktivist yılbaşında hindi ve çam ağacı kesilmesini protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptı. “Noel canilere bayram hayvanlara katliam” yazılı dövizin dikkat çektiği eylemde aktivist Metin Kılıç ve Gülce Akdoğan bir performans sergiledi. Soyunarak marketlerde etin konduğu karton tabaklara benzettikleri kabın içine girdiler. Kan görüntüsü vermek için üzerlerine kırmızı boya döktüler.

Radikal’in haberine göre Galatasaray Meydanı'nda 14.00'de toplanan bir grup Vegan aktivisti, "özel günler adı altında hayvan ve doğa katliamına dur demek için" eylem yaptı. Grup, "Noel canilere bayram hayvanlara katliam", "Mezbahalar var oldukça savaşlar devam edecek", "Cinayete ortak olma", "Kafesler kırılsın mezbahalar yıkılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Burada Vegan aktivistleri Metin Kılıç ve Gülce Akdoğan çevredekilerin şaşkın bakışları altında önce soyundu ardından önceden hazırladıkarı ve marketlerde etlerin konulduğu kağıt tabaklara benzettikleri kabın içine girdi. Kan görüntüsü vermek için üzerlerine kırmızı boya döken eylemciler, bir süre bu şekilde bekledi. Çevrede toplananlarda bu durumu cep telefonu kameralarına kaydetti.

"VEGAN OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Grup adına Vegan aktivisti Ebru Alyuntaş yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Bizler, Vegan Özgürlük Hareketi, vegan ve vejetaryen hayvan özgürlüğü savunucuları olarak, daha önce defalarca, ‘‘Bayram'a Evet, Kurban'a Hayır!’’ demek için bir araya geldik ve son beş yıldır yaptığımız gibi bu sene de ‘‘Noel’’, ‘‘Yılbaşı’’ ve ‘‘Şükran Günü’’ adı altında gerçekleşen hindi ve çam katliamlarına, bu şiddet hezeyanına hayır demek için ve kendilerini savunmak ya da seslerini duyurmak için hiçbir şansı olmayan hayvanların sesi olmak için buradayız. Her yıl 65 milyardan fazla kara hayvanı gıda endüstrisi tarafından yapılan soykırımın kurbanı oluyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da milyonlarca canlı, ‘‘gelenek’’,‘‘inanç’’ ve ‘‘eğlence’’ uğruna kurban edilecek. Ortalama boya gelmesi yaklaşık 10 yıl süren çam ağaçları, kesilip çeşitli ışıklar ve hediyelerle süslenerek birkaç günlük bir eğlencenin kurbanı olacak. Hindiler bilinçleri açık bir halde burunlarından kancalara asılacak, derileri yüzülecek ve kaynar suya atılacak. Bilimin bu denli geliştiği çağımızda artık hindi ya da yenmek üzere başka hiçbir hayvanın katledilmesinin gereği yoktur ve kötü gidişatta olan gezegenimizi kurtarmak ve dünya üzerinde açlık sorununu bitirmek için bütün insanlığı ve kendine insanım diyen bütün merhametli bireyleri Vegan olmaya davet ediyoruz"