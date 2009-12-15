Noel Baba’nın kemikleri Türkiye’den İrlanda’ya götürüldü

Önce İtalya sonra İrlanda

İtalya’dan götürüldü

Noel Baba’nın kemiklerinin Türkiye’den İrlanda’ya götürüldüğü ve orada gömüldüğü iddia edildi.Daily Mirror gazetesinde yer alan “Noel Baba İrlanda’da mı yatıyor? Noel Baba’nın parçalanan mezarlığına yolculuğunun esrarı” başlıklı haberde İrlandalı tarihçi Philip Lynch’in ifadelerine yer verdi. Tarihçiye göre İrlanda’nın Kilkenny bölgesinin Noel Baba ile bağlantısı şöyle anlatıldı:“Myra’lı (Demre) St. Nicholas (Noel Baba), 4’üncü yüzyılda Anadolu’da bulunan Lycia’nın (Muğla) piskoposu. Cömertliğiyle tanınan ve yaşayan bir aziz olarak benimsenen piskopos 346 Aralığında öldü ve Myra’daki katedral kiliseye gömüldü. Mezarı bir hac yerleşimi haline geldi. Nicholas daha sonra aziz ilan edildi. Doğu Hıristiyanlığı 1087’de Anadolu’yu istila eden Sarazinlerin (Arap ve Müslümanlar) işgaline maruz kaldı.Mezarı, yaklaşık 930 yıl önce gemiciler yağmaladı ve kemikler Güney İtalya’daki Bari kentine getirilerek küçük bir kiliseye konuldu. Noel Baba’nın kalıntıları daha sonra İrlanda’daki Jerpoint Abbey’e getirildi. Jerpoint’in eski adı ‘Magh Rath’ idi ve Türkiye’deki ‘Myra’ gibi telaffuz ediliyordu.”Tarihçi Lynch’nin aktardığı bir başka iddiaya göre, İrlanda’ya Noel Baba’yı getirenler Haçlı Seferleri sırasında Sarazinlerle savaşan Frainetler idi. Aile, yenilgi sonrası çekilirken mezarı da İtalya’ya taşıdı. Normanlar, İtalya’dan zorla çıkarılınca Noel Baba’nın mezarı, aynı aile tarafından Fransa’da Nice yakınlarına getirildi. Aile, daha sonra mezarı Kilkenny’ye taşımaya karar verdi. Jerpoint’te Noel Baba’nın adına inşa edilen kiliseye büyük törenle mezarı getirildi. St. Nicholas Kilisesi’nin kalıntıları hâlâ duruyor ve zemininde Noel Baba’nın mezarını işaret eden bir taş blok var.İrlandalı tarihçi Philip Lynch’e göre Noel Baba’nın kalıntıları yaklaşık 930 yıl önce denizciler tarafından İtalya’ya, oradan da bir Fransız aile tarafından Jerpoint’e götürüldü.