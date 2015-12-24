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Dünya
Deutsche Welle

Noel Baba’dan kar istediler

Dünyanın dört bir yanından çocuklar her Noel öncesi Almanya’nın Himmelpfort köyüne Noel Baba’ya hitaben binlerce mektup gönderiyor. Çocuklar bu yıl Noel Baba’dan kar yağdırmasını istedi.

24 Aralık 2015 17:00


Himmelpfort, Berlin'in kuzeyinde küçük bir köy. Alman posta idaresi Deutsche Post, her yıl Noel öncesi kasım ayı ortasında köydeki Noel postanesini açıyor. Dünya genelinden çocuklar her yıl buraya en geç Kutsal Gece'den 10 gün öncesine kadar mektup yazıyor.

Noel Baba kılığına giren biri bu mektupları topluyor ve mektuplar yıl boyunca cevaplandırılıp, çocukların dilekleri yerine getiriliyor.

Bu yıl Noel Baba'nın dileklerini gerçekleştireceği umuduyla 302 bin çocuk köye Noel Baba'ya hitaben mektup gönderdi.

Bu yılın dilek listelerinde oyuncak bebekler, oyuncak trenler ve içinden çikolata akan musluklar yer alıyor. Ancak çocukların büyük bir çoğunluğu da oldukça ılık geçen Noel vakti, Noel Baba'dan kar yağdırmasını istedi.

Mektupların çoğunluğu başta Brandenburg olmak üzere Berlin, Saksonya ve Saksonya-Anhalt'tan geldi. Çoğu Polonya ve Tayvan olmak üzere 30 bin kadar mektup da yurt dışından ulaştı.

1984 yılından bu yana faal

Himmelpfort köyü, 1984 yılından bu yana çocukların mektuplarına yanıt veriyor. Himmelpfort, "cennet kapısı" anlamına geliyor. Dileklerini gönderen çocuklar, buranın Noel Baba'nın yaşadığı yer olduğuna inanıyor.

Posta idaresi 2014 yılında rekor sayıda mektup almıştı. Hizmete başlamasının 30'uncu yılında tam 312 bin çocuktan mektup gelmişti.

Deutsche Post'un yedi adet Noel postası şubesi bulunuyor. En büyüğü ise Himmelpfort'ta yer alıyor. Noel postanesinde Almanca ve 15 yabancı dilde mektuplar değerlendiriliyor. Postanenin adresi ise şöyle:

"An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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