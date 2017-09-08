Noel Baba'da ziyaretçi rekoru

Ahmet ACAR / DEMRE(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde, geçen yıla göre ziyaretçi sayısını ikiye katlayan Aziz Nicolaus Anıt Müzesi (Noel Baba Müzesi), ağustos ayında 52 bin 861 kişi tarafından ziyaret edildi.

Demre\'de bulunan Aziz Nicolaus Anıt Müzesi, ziyaretçi rekoru kırdı. Müzeyi ağustos ayında 52 bin 861 kişi ziyaret ederken, karşılığında 734 bin 321 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı ayında 25 bin 608 kişi tarafından ziyaret edilen müze, 286 bin 649 lira gelir sağlamıştı. Bu yılın sekiz ayında ise 194 bin 154 kişinin gezdiği anıt müzeden, 2 milyon 653 bin 785 lira gelir elde edildi. Geçen yıl aynı dönemde 99 bin 798 kişi tarafından gezilen müze, 1 milyon 152 bin 402 lira gelir bırakmıştı.

MYRA ANTİK KENTİ

Demre\'deki başka bir ören yeri Myra Antik Kenti\'ni ise bu yılın ağustos ayında 34 bin 425 kişi ziyaret etti. 493 bin 389 lira gelir sağlayan Myra, geçen yılın aynı ayında 18 bin 262 kişi tarafından gezilmiş, karşılığında 226 bin 762 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın sekiz ayında ise antik kent 131 bin 281 kişi tarafından gezildi. Bu ziyaretlerden 1 milyon 924 bin 54 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti\'ni 69 bin 783 kişi ziyaret ederken karşılığında 871 bin 748 lira gelir sağlanmıştı.

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