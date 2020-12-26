Noel Baba'nın huzurevi ziyaretinden 18 ölü çıktı!

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Belçika'nın Mol kasabasındaki huzurevine Noel Baba kostümlü bir adamın yaptığı ziyaretin ardında ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Perşembeden bu yana Koronavirüs testi pozitif çıkan 5 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 18'e yükseldi.

Geçen haftalarda "moral" için yapılan Noel Baba ziyaretinden sonra toplamda 121 huzurevi sakini ve 36 çalışana yeni tip Koronavirüs bulaştı.

Belçikalı yetkililer, salgının kaynağının araştırmaya devam ettiğini bildirdi. Noel Baba kostümlü adam, 2 hafta önce virüsü taşıdığını bilmeden huzurevinin davetiyle organizasyona katılmıştı. Salgın, ziyaretten birkaç gün sonra başlamıştı.