Noel Baba kılığına girdi, 6 kişiyi öldürdü

T24 - Teksas’da Grapevine bölgesinde, Noel Baba katliamı yaşandı. Bölgede bir eve Noel Baba kılığında giren saldırgan, altı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.
Teksas’nın Grapevine bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde, polis vurularak öldürülmüş 7 kişinin cesedini buldu. Polis merkezi çavuşu Robert Eberling yaptığı açıklamada, ailenin Noel hediye paketlerini açarken saldırıya uğradığını söyledi.
911’in aranması ile olay yerine ulaşan polisler, 4 kadın 3 erkek cesedi buldu. Ayrıca yapılan araştırmada iki adet de tabanca bulundu.
“Saldırganın grupla birlikte Noel kutlaması için içeride olduğunu fakat sonradan olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz” diyen yetkili, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.