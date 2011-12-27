Noel Baba kılığına girdi, 6 kişiyi öldürdü

T24 -

Teksas’nın Grapevine bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde, polis vurularak öldürülmüş 7 kişinin cesedini buldu. Polis merkezi çavuşu Robert Eberling yaptığı açıklamada, ailenin Noel hediye paketlerini açarken saldırıya uğradığını söyledi.911’in aranması ile olay yerine ulaşan polisler, 4 kadın 3 erkek cesedi buldu. Ayrıca yapılan araştırmada iki adet de tabanca bulundu.“Saldırganın grupla birlikte Noel kutlaması için içeride olduğunu fakat sonradan olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz” diyen yetkili, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.