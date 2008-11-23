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Ekonomi

Noel alışverişini teşvik için KDV indiriliyor

Küresel krizin olumsuz etkilerinin hissedildiği İngiltere'de yılın en çok para harcandığı dönemi olan Noel öncesi satışların durgun geçmesi üzerine harekete geç

23 Kasım 2008 02:00

Küresel krizin olumsuz etkilerinin hissedildiği İngiltere'de yılın en çok para harcandığı dönemi olan Noel öncesi satışların durgun geçmesi üzerine harekete geçen hükümetin KDV oranını indirime gideceği bildirildi.

Pazar günlerinde yayınlanan The Observer gazetesine göre, İngiliz hükümeti, Noel öncesi halkı alıverişi yapmaya teşvik amacıyla KDV oranında indirime girecek. Gazete, Maliye Bakanı Alistair Darling'in İngiltere'yi resesyondan çıkartmak amacıyla "çok riski" bir adım atacağını belirterek, KDV indiriminin yarın yapılması beklendiğini yazdı.

İngiltere'de tükecilerin, harcama yapmaya cesaretlendirmek için perakencecilerin fiyatları önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çeken gazete, halen yüzde 17.5 olan KDV oranındaki indirimin en az bir yıl için olacağını, iki yıl sürmesinin olasılığının da bulunduğunu kaydetti.

İndirim oranının henüz bilinmemekle birlikte KDV'nin yüzde 15'e kadar düşürüleceği spekülasyonlarının bulunduğunu belirten gazete, bu yöndeki bir indirimin hükümete yılda 12.5 milyar sterline mal olacağına dikkat çekti.

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