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Spor

Nobre'ye karşı Semih teklifi MERSİN (A.A)

16 Ocak 2012 18:17

-Nobre'ye karşı Semih teklifi MERSİN (A.A) - 16.01.2012 - Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Mert Nobre'yi kadrosuna dahil etmek isteyen Fenerbahçe'nin Mersin ekibine Nobre karşılığında Semih'i vermeyi teklif ettiği bildirildi.  Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir Nobre ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu alabilmek için çok istekli olduğunu söyledi. 1.5 yıl kendilerinde sözleşmesi olan Nobre'nin transferi noktasında henüz netlik kazanan bir anlaşmanın sağlanmadığını dile getiren Kahramanlı, şöyle konuştu: ''Sonuçta her iki kulübün ihtiyaçlarına göre transferler her zaman olmuştur ve olacaktır. Fenerbahçe, Nobre ile ciddi bir şekilde ilgilenmektedir. Nobre'yi transfer etmek istediklerini günler önce bize bildirdiler. Biz de aynı şekilde hem teknik heyetimizle hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla görüştük. Eğer şartlar oluşursa, şartlarda anlaşırsak biz bu transferi gerçekleştireceğiz. Sanıyorum ki, akşam saatlerinde transfer işinde anlaşma sağlanır. Transfer için Fenerbahçe yönetimi Nobre karşılığında bize Semih'i teklif etti. Biz de teklifin olabileceğini söyledik. Ancak henüz net bir anlaşmaya varılmadı. Görüşmeler sürüyor.''

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