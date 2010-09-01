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Spor

NOBRE'NİN ''DALYA'' HEYECANI İSTANBUL (A.A)

01 Eylül 2010 13:20

-NOBRE'NİN ''DALYA'' HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre'yi ''dalya'' heyecanı sardı. Spor Toto Süper Lig maçında Kardemir Karabükspor'a 2 gol birden atan Brezilya asıllı futbolcu, Türkiye kariyerinde resmi maçlardaki gol sayısını 99'a çıkarırken, 1 gol atması durumunda 100. golüne ulaşacak. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mert adını alan Nobre, 8 yıllık Türkiye serüveninde resmi maçlarda 99 gol atarken, ilk 3 sezonunu Fenerbahçe'de geçirdi, son 5 sezondur da Beşiktaş'ta forma giyiyor.  2003-2004 sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Nobre, ilk sezonunda 12 kez rakip fileleri havalandırdı. 2004-2005 sezonunda resmi maçlarda 22, daha sonraki sezonda da 21 gol atan Nobre, Beşiktaş'a geldiği 2006-2007'de 12, 2007-2008'de yine 12, 2008-2009'da 14 gol, geçen sezon ise 3 gol kaydetti. -LİGDE 77, AVRUPA'DA 7 GOL ATTI- 99 gollü Nobre, bu gollerinin 77'sini Süper Lig, 7'sini Avrupa kupaları, 14'ünü Türkiye Kupası, 1'ini ise TFF Süper Kupa'da attı. Geçen sezon başarısız bir performans çizen ve Türkiye kariyerindeki en kötü sezonu geçiren Nobre, ligde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atıp, resmi maçlarda takımına sadece 3 gol kazandırabildi. -6.5 AY SONRA GOL ATTI- Türkiye'deki son gollerini Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2010'da oynadığı Konya Şekerspor maçında atan Nobre, 6.5 aylık suskunluğunu Faroe Adaları'nın Vikingur takımıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bozdu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş'ın son golünü atan Nobre, Süper Lig'de ise 8 ay sonra golle buluştu. Ligde son olarak 2009-2010 sezonun 17. hafta maçında 18 Aralık 2009'da Bursaspor'a gol atan Nobre, 8 aylık suskunluğunu Kardemir Karabükspor'a 2 gol birden atarak son verdi.

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