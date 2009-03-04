Nobre'den kötü haber



Fortis Türkiye Kupası'nda, Ankaraspor'u deplasmanda farklı geçen Beşiktaş'ta Nobre sıkıntısı yaşanıyor. Adalesinde ödem oluşan Brezilyalı futbolcunun Hacettepe maçında forma giyemeyeceği, Gençlerbirliği karşısında yer almasının da şüpheli olduğu bildirildi.







Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Mert Nobre, takımının ligde bu hafta oynayacağı Hacettepespor maçında forma giyemeyecek.



Ankaraspor ile oynanan kupa yarı finali ilk maçının ikinci yarısında sol baldırına aldığı darbeyle sakatlanan ve mücadeleyi sakat sakat tamamlayan Nobre'nin adalesinde ödem oluştuğu belirlendi. Nobre'nin yapılan kontrolleri sonrası sol üst baldırına aldığı darbe sonucu kas içi kanama ve ödem tesbit edildi.



Nobre'nin sakatlığının ciddi olduğu ve Turkcell Süper Lig'de 7 Mart Pazar günü oynanacak Hacettepe karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Kulüp doktoru Devrim Urgun, yaptığı açıklamada golcü futbolcunun, 24. haftada oynanacak Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.



Tedavisine başlanan Brezilyalı futbolcunun yerine Hacettepe maçında Bobo ve Holosko ikilisi görev yapacak.



