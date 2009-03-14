Nobre ve İbrahim ilk 11'de

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları belli olmayan Mert Nobre ve İbrahim Toraman, Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıktı.



İki futbolcu da hafta içinde uygulanan yoğun tedavinin ardından Gençlerbirliği karşısında takımdaki yerlerini alırken, teknik direktör Mustafa Denizli, geçen haftaki Hacettepe maçının kadrosundan 2 değişiklik yaptı.



Hacettepe maçında ilk 11'de oynayan Zapotocny'yi yedek soyunduran Denizli, bu futbolcunun yerine Cisse'ye şans tanıdı. Ligde son 2 haftada kaleyi koruyan Hakan Arıkan bu kez yedek otururken, yerine kaleci Rüştü ilk 11'de görev aldı.



Siyah-beyazlılarda Zapotocny ve Hakan'ın dışında Uğur, Erkan, Serdar Özkan, Holosko ve Yusuf yedek kulübesinde yer alan futbolcular oldu.



Bu arada Serdar Kurtuluş ve sakatlığı bulunan Gökhan Zan, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadılar.

