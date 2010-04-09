Nobre ve Ernst kadroda



Siyah-Beyazlı oyuncular saat 18.00'de Nevzart Demir Teisleri'nde tekrar toplanarak kampa girecekler.



Antrenmana sakatlıkları süren Ramazan, Nihat ve Tabata katılmadı. Ferrari ve Tello ise koşu yapmakla yetindiler. Ernst ve Nobre ise takımla birlikte çalıştı.



Teknik Direktör Maustafa Denizli yönetiminde koşularla başlayan ve bir süre pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde Trabzonspor maçının taktik provasını yapıldı. Çalışma tam sahada çift kale maç ile sona erdi.



Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, İsmail Köybaşı, Tomas Sivok, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Ekrem Dağ, Rıdvan Şimşek, İbrahim Kaş, Fabian Ernst, Necip Uysal, Serdar Özkan, Uğur İnceman, Michael Fink, Mert Nobre, Yusuf Şimşek ve Bobo.