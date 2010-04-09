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Spor

Nobre ve Ernst kadroda

Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak olan Beşikta- Trabzonspor maçında Ernst ve Nobre'nin de kadroda olduğu açıklandı.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ile tamamladı.


Siyah-Beyazlı oyuncular saat 18.00'de Nevzart Demir Teisleri'nde tekrar toplanarak kampa girecekler.


Antrenmana sakatlıkları süren Ramazan, Nihat ve Tabata katılmadı. Ferrari ve Tello ise koşu yapmakla yetindiler. Ernst ve Nobre ise takımla birlikte çalıştı.


Teknik Direktör Maustafa Denizli yönetiminde koşularla başlayan ve bir süre pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde Trabzonspor maçının taktik provasını yapıldı. Çalışma tam sahada çift kale maç ile sona erdi.


Beşiktaş'ın yarın oynayacağı  Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, İsmail Köybaşı, Tomas Sivok, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Ekrem Dağ, Rıdvan Şimşek, İbrahim Kaş, Fabian Ernst, Necip Uysal, Serdar Özkan, Uğur İnceman, Michael Fink, Mert Nobre, Yusuf Şimşek ve Bobo.

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