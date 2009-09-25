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Spor

Nobre takımla birlikte çalıştı

25 Eylül 2009 19:19

Nobre takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla 30 Eylül Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ağır bir kondisyon çalışması yaptı. İki saate yakın süren idmana, omzundaki sakatlığı geçen Nobre de katıldı. 

İtalyan oyuncu Ferrari takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları süren Rüştü ve Yusuf'un ise tedavilerine devam edildi.
Beşiktaş, CSKA Moskova maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.




 

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