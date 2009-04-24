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Spor

Nobre takımda kalıyor

Beşiktaş Kulübü, uzun süredir görüşme halinde olduğu futbolcusu Nobre ile anlaşma sağladı.

24 Nisan 2009 03:00



Beşiktaş Kulübü, uzun süredir görüşme halinde olduğu futbolcusu Nobre ile anlaşma sağladı.



Beşiktaş Kulübü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderdiği yazıyla, tecrübeli oyuncuyla anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, İMKB'ye gönderdiği yazıda, ''Şirketimiz profesyonel futbolcularından Mert Nobre ile aramızdaki mevcut sözleşmenin uzatılması hususunda mutabakata varılmış olup, sözleşme detaylarının netleşmesi sonrasında ayrıntılı açıklama yapılacaktır'' denildi.

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