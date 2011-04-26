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Spor

NOBRE SEZONU KAPATTI İSTANBUL (A.A)

26 Nisan 2011 19:16

-NOBRE SEZONU KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapadı. Konyaspor maçında sağ ayak üst adalesinden sakatlanan Nobre'de 2. derece yırtık tespit edildiği ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi. Yine Konyaspor maçında sakatlanan Ernst'in durumunun ise çekilecek MR sonrasında netlik kazanacağı, bu futbolcunun İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına yetiştirebileceği ifade edildi. Bu arada siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Bobo'nun yarından itibaren antrenmanlara çıkacağı, Hugo Almeida'nın ise tedavisinin sürdüğü ve bu futbolcunun Bursaspor ile oynanacak lig maçına hazırlanacağı kaydedildi.

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