Nobre sezonu kapattı

T24 -



Matteo Ferrari, Rodrigo Tabata, Nihat Kahveci ile Ramazan Özcan'dan sonra sakat futbolculara Mert Nobre, Ekrem Dağ, Rüştü Reçber ve İbrahim Toraman da katıldı.



Beşiktaş Kulübü Doktoru Devrim Urgun, sağ eli kırılan Nobre'nin sezonu kapattığını açıkladı.

Trabzonspor karşılaşmasının 38. dakikasında sakatlanarak yerini Hakan Arıkan'a bırakan Rüştü Reçber'in MR'ının çekileceğini ve sonuçlarının yarın belli olacağını belirten Devrim Urgun, sol dizinde kemik ödemi oluşan Ekrem Dağ'ın tedavisinin de üç hafta süreceğini ifade etti.







Urgun, sol ayak bileği burkulan İbrahim Toraman'ın durumuna ise yarın çekilecek MR sonrasında karar verileceğini söyledi.







Böylece siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe derbisi öncesi sakat futbolcu sayısı 8'e yükselmiş oldu.