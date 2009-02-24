Nobre parlıyor



Beşiktaş'taki ilk iki sezonunda 12'şer gol atan Nobre, bu sezon kaydettiği 13 golle takımındaki en verimli sezonunu yaşıyor.



Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynayan Mert Nobre, siyah-beyazlı takımdaki en verimli sezonunu yaşıyor.



Beşiktaş'a 2006-07 sezonu başında transfer olan ve takımdaki 3. sezonunu geçiren Nobre, ilk iki yılına göre bu dönem daha skorer bir görüntü sergiledi.



Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli oyuncu, ilk sezonunda attığı gollere rağmen beklentileri karşılamazken, geçen sezon da aynı sıkıntıyı yaşadı. Bu sezon bambaşka bir görüntü sergileyen tecrübeli oyuncu, attığı gollerle taraftarların sevgisini kazandı.



Beşiktaş'taki ilk sezonunda 12 gol atan ve geçen yıl da gol noktalarında aynı sayıda kalan Nobre, bu sezon şu ana dek attığı 13 golle daha skorer bir oyun sergiledi.



Nobre, Beşiktaş'taki ilk 2 sezonunda ilk yarılarda genelde sessiz kalırken, ikinci yarılarda etkili oldu. Bu sezonki farklı görüntüsünü ilk yarıdan itibaren sergileyen siyah-beyazlı oyuncu, attığı gollerle takımının kritik galibiyetler almasına yardımcı oldu.



Tecrübeli oyuncu, son olarak ligdeki Gaziantepspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı ve ilk iki sezondaki istatistiklerinin önüne geçti. Nobre, 21 haftası geride kalan ligin yanı sıra Fortis Türkiye Kupası'nda yapılacak maçlarda atacağı gollerle istatistiklerini daha da yukarı çıkarma şansı yakalayacak.



İLK SEZONDA HER KULVARDA GOL ATTI



Nobre, Beşiktaş'taki ilk sezonunda her kulvarda yapılan resmi maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı takımdaki kariyerine Süper Kupa'da gol atarak başlayan tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'nın yanı sıra lig, Fortis Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nda gol sevinci yaşadı.



2007-08 SEZONUNDA AYNI SAYIYI BULDU



2006-07 sezonunda 12 golde kalan Nobre, 2007-08 sezonunda da aynı gol sayısını tutturdu. Nobre, bu sezon ligde ve Fortis Türkiye Kupası'nda goller atmayı başardı.



BEŞİKTAŞ'TAKİ GOLLERİ



2006-07

Turkcell Süper Lig...: 8 Gol

Fortis Türkiye Kupası: 2 Gol

UEFA Kupası..........: 1 Gol

Süper Kupa...........: 1 Gol

Toplam...............: 12 Gol



2007-08

Turkcell Süper Lig...: 10 Gol

Fortis Türkiye Kupası: 2 Gol

Toplam...............: 12 Gol



2008-09

Turkcell Süper Lig...: 9 Gol

Fortis Türkiye Kupası: 2 Gol

UEFA Kupası..........: 2 Gol

Toplam...............: 13 Gol



