-NOBRE MERSİN İDMANYURDU YOLUNDA MERSİN (A.A) - 10.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş'lı Mert Nobre'yi kadrosuna dahil etmeye çalışıyor. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalıcı bir takım haline gelebilmek için iyi bir kadro oluşturulması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda teknik heyetin de verdiği rapor doğrultusunda hem takıma katkı sağlayacak, hem de takım ruhuna uyum sağlayabilecek isimlerle görüştüklerini ifade eden kahramanlı, bu düşüncelerden hareketle geçtiğimiz günlerde teklif götürdükleri Beşiktaş'lı Mert Nobre ile son olarak dün akşam telefon görüşmesi yaptıklarını bildirdi. Kahramanlı, şöyle devam etti: ''Görüşme sırasında tekliflerimizi tekrar dile getirdik ve çok fazla bekleyemeyeceğimizi söyledik. Çünkü transfer çalışmalarını tamamlayıp, hazırlık dönemine geçmek istiyoruz. Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Hatta kendisi Mersin'e gelmek istiyor. Sanıyorum ki; transfer bir kaç güne kadar gerçekleşir. Nobre büyük ihtimalle Mersin İdmanyurdu formasını giyecek.'' Nobre'nin deneyimli ve kendini ispatlamış bir sporcu olduğuna dikkati çeken Kahramanlı, ''Nobre'nin takıma çok katkısı olacak. Mersin gibi Anadolu takımının ligde etkin şekilde kendisi hissettirmesi anlamında Nobre'nin herkese moral vereceği kanaatindeyim'' diye konuştu. Dış transferlerle ilgili görüşmelerin de devam edeceğini belirten Kahramanlı, hazırlıkların sürdürdüğünü kaydetti.