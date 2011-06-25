-NOBRE MERSİN İDMANYURDU YOLUNDA İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Beşiktaş ile yollarını ayıran Mert Nobre, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Mersin İdmanyurdu ile sözleşme imzalayacak. İstanbul Polat Otel'de saat 14.00'de düzenlenecek imza törenine kulüp yöneticilerinin yanı sıra, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katılacağı bildirildi. Nobre'nin Mersin İdmanyurdu ile 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu arada, Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, Mert Nobre transferi üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını belirterek, Mersin İdmanyurdu'nun gelecek sezon lige damga vuracağını söyledi. Kahramanlı, ''Nobre, Türkiye'yi ve Türk futbolunu iyi bilen büyük takımlarda oynamış bir futbolcu. Kendisinin bize önemli katkılar sağlayacağına eminim'' dedi.