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Spor

Nobre kırmızı gördü, son dakikada galibiyet geldi, 9 gol oldu; Erzurum'daki maçta yok yok

Maçta 65. dakikaya 4-4'lük skorla girildi

18 Mart 2018 18:03

Spor Toto 1. Lig'de Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı BB Erzurumspor, Metin Diyadin yönetimindeki Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi, henüz 2. dakikada Gökhan Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Giresunspor, ilk golün şokunu atlatamadan kalesinde 2. golü de gördü. Ev sahibinde Erhan Çelenk, 4. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelede 19. dakika oynanırken konuk ekip farkı 1'e indirdi. Giresunspor'da Ahmad Abed ilk yarıdaki son golü attı.

Maçın ikinci yarısı da ilk yarısı gibi hızlı başaldı ancak bu kez erken gol bulan taraf Giresunspor oldu. 53. dakikada Recep Aydın skoru eşitlerken bu golden sadece 1 dakika sonra Giresunspor öne geçti! 54. dakikada rakip fileleri havalandıran Abed, kendisinin 2, takımının 3. golünü attı.

Konuk ekibin üstünlük sevinci uzun sürmedi. 59. dakikada sahne alan Erhan Çelenk, skoru eşitleyen golü attı. Bu golden sadece 4 dakika sonra bu kez Erzurumspor öne geçti! Ev sahibinin tecrübeli golcüsü Mert Nobre attığı golle skoru 4-3'e getirdi.

Dakikalar 65'e geldiğinde bir gol daha oldu! Konuk ekipte Çağlar Birinci attığı golle skoru 4-4'e getirdi.

Mücadelede son 10 dakikaya girilirken konuk ekipte Hüsamettin Tut ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi 81. dakikada kazanılan penaltıdan Gökhan Karadenizle yararlanamadı.

90. dakikada Erzurumspor da 10 kişi kaldı! Mert Nobre gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın son anları oynanırken oyuna 85'te giren Christian Bekamenga attığı golle Erzurumspor'a 5-4'lük galibiyeti getirdi!

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