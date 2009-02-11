Nobre kalmak istiyor



Menajeri Figer’in 2 milyon Euro imza parası istemesi, Başkan Demirören’in de bu parayı ödemeye yanaşmaması yüzünden Beşiktaş ile sözleşmesini uzatamayan Nobre, Fanatik’e konuştu.



Yönetime mesajlar gönderen Sambacı, şunları söyledi: “Fransız ekibi Lens’ten çok ciddi teklif var. Sezon sonu serbest kalacağım için bedelsiz olarak beni kadrolarına katmak istiyorlar. Menajerime gelen başka teklifler de var. Ancak Beşiktaş gibi bir kulübü bırakıp, gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Bu çağrıma karşılık bulmak istiyorum. Figer’in yönetimle anlaşmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Takımdaki oyuncuların durumu ortada. Bana fazla söz düşmüyor. Tek isteğim burada kalabilmek.”



Fanatik



