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Spor

Nobre kalmak istiyor

Menajeri Figer’in 2 milyon Euro imza parası istemesi yüzünden Beşiktaş ile sözleşmesini uzatamayan Nobre, kalmak istiyor

11 Şubat 2009 02:00


Menajeri Figer’in 2 milyon Euro imza parası istemesi, Başkan Demirören’in de bu parayı ödemeye yanaşmaması yüzünden Beşiktaş ile sözleşmesini uzatamayan Nobre, Fanatik’e konuştu.

Yönetime mesajlar gönderen Sambacı, şunları söyledi: “Fransız ekibi Lens’ten çok ciddi teklif var. Sezon sonu serbest kalacağım için bedelsiz olarak beni kadrolarına katmak istiyorlar. Menajerime gelen başka teklifler de var. Ancak Beşiktaş gibi bir kulübü bırakıp, gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Bu çağrıma karşılık bulmak istiyorum. Figer’in yönetimle anlaşmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Takımdaki oyuncuların durumu ortada. Bana fazla söz düşmüyor. Tek isteğim burada kalabilmek.”

Fanatik

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