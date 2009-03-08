Nobre kalıyor



Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hacettepe'yi 3-2 yenerek ikinciliğe yükselen Beşiktaş'a bir sevindirici haber de Mert Nobre'den geldi. Yönetim kurulu üyesi Mario Berk, Nobre ile aralarındaki tüm pürüzlerin giderildiğini ve hafta içinde sözleşme yenileyeceklerini bildirdi.



Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda dolacak Mert Nobre ile anlaşmak üzere...



Dış ilişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mario Berk, siyah-beyazlı kulüp ile Brezilya asıllı Türk futbolcu ve menajeri Juan Figer arasındaki pürüzlerin giderildiğini açıkladı.



Berk, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İstanbul'a gelişi ertelenen Figer ile bu hafta içinde bir araya gelerek sözleşme yenileyeceklerini söyledi.



Siyah-beyazlı yönetici, Nobre'nin de uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etmek istediğini ve Türkiye'de başka bir kulüpte forma giymeyi düşünmediğini dile getirdiğini belirtti.



