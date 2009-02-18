Nobre için bir kez daha...



Ara transfer dönemini Fabian Ernst’in alınmasıyla bitiren Beşiktaş, şimdi de iç transferde rahatlamak istiyor.



Özellikle Mert Nobre’nin menajeriyle kıran kırana bir pazarlığa giren siyah-beyazlılar, golcünün başka bir takıma imza atmasını engellemek için elini sıkı tutuyor.



Brezilya asıllı Türk oyuncunun sözleşmesi için imza bedeli isteyen Menajer Juan Figer’i ikna etmek isteyen siyah-beyazlıların, önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle, kural gereği başka bir kulüple sözleşme imzalama imkanı bulunan futbolcunun da Beşiktaş’ta kalmak istediği öğrenildi.



Beşiktaş Yönetimi ise Nobre’nin bugüne kadar gösterdiği iyiniyet ve uzlaşmacı tavrı nedeniyle oldukça umutlu görünüyor. Genel Sekreter Kenan Öner, “Tahminim önümüzdeki günlerde bu sorun çözülecektir. Nobre’nin bu takımda ne kadar çok kalmak istediğini biz de biliyoruz. Yapılacak olan yeni kontratta herkesin ortak bir noktada buluşacağını tahmin ediyorum. Nobre bizim için çok değerli bir futbolcu” ifadelerini kullandı.