Nobre hız kesmiyor



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Mert Nobre, verilen arada Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında da gollerine devam etti.



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın, ligin ikinci yarısında gol yollarındaki en büyük kozu Mert Nobre olacak.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde takımı adına 7 gol atan Nobre, verilen arada Fortis Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında da gollerine devam etti.



Nobre, takımının ligin ardından Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçın yanı sıra, Almanya'nın Werder Bremen takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasında da gol attı.



Bu sezon takımının en golcü oyuncusu olan tecrübeli futbolcu, golcü kimliğiyle rakip savunma oyuncularına gözdağı verdi.



2006-07 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı forma altında 3. sezonunu geçiren Brezilya asıllı oyuncu, geçtiğimiz iki sezonun aksine bu sezonun ilk bölümünü de daha başarılı geçirdi.



Geldiği ilk sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabilen, 2007-08 sezonunda aynı dönemde bu performansını yineleyen Nobre, ikinci yarılarda ise attığı gollerle başka bir kimliğe büründü. Geçtiğimiz iki sezona göre bu sezonun ilk bölümünü daha başarılı geçiren siyah-beyazlı oyuncu, ilk iki sezonun ikinci yarıları gibi oynadığı takdirde gol sayısını daha yukarı çıkarmış olacak.



SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ



Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam döneminde yedek kalan, Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesiyle ilk 11'de sürekli oynamaya başlayan Nobre, takımının yaptığı son 3 karşılaşmada da gol atarak formda olduğunu gösterdi.



Siyah-beyazlı takımın ligin ardından Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçta 1'er gol atan tecrübeli oyuncu, formunu sürdürdü ve son olarak Almanya'nın Werder Bremen takımıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında 1 gol daha attı.



11 GOLE ULAŞTI



Nobre, bu sezon ligde şu ana dek 7 gol atarken, Fortis Türkiye Kupası'nda ise 2 gol buldu. UEFA Kupası'nda da takımına 2 gol kazandıran siyah-beyazlı oyuncu, şu ana dek resmi maçlarda 11 golü rakip filelere bıraktı.



Bu arada Nobre, Beşiktaş'taki ilk iki sezonda attığı 12'şer gole bu sezon ilk bölüm itibariyle yaklaşmasını bildi.



2006-07 sezonunda 12 gol atan ve 2007-08 sezonunda aynı sayıya ulaşan Nobre, bu sezon ise ikinci bölüm başlamadan 11 gole ulaştı.

