Nobre golü unuttu



Beşiktaşlı Nobre, 13. haftadaki Fenerbahçe maçından bu yana ligde gol atamıyor. 700 dakikadır gol sevinci yaşayamayan Nobre, halen 7 golle ligde takımının en golcü futbolcusu.



Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre'nin, Turkcell Süper Lig'deki ''gol orucu'' sürüyor.



Bu sezon Turkcell Süper Lig'de attığı 7 golle takımının en golcü futbolcusu olan ve 7 maçtır gole hasret kalan Mert Nobre, 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinden bu yana gol atamadı.



Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Nobre, daha sonraki Ankaraspor, Ankaragücü, Galatasaray, Denizlispor, Antalyaspor, Konyaspor ve son olarak da Trabzonspor maçlarında ise rakip fileleri havalandıramadı.



Fenerbahçe maçının 20. dakikasında gol atan Nobre, Turkcell Süper Lig'de toplam 700 dakikadır gol atmayı başaramadı.



Nobre'nin bu sezon gol attığı lig maçları şöyle:



Gaziantepspor...: 1 gol



Hacettepe........: 1 gol



Gençlerbirliği....: 1 gol



Kocaelispor......: 2 gol



Eskişehirspor...: 1 gol



Fenerbahçe.....: 1 gol



TOPLAM 11 GOLÜ BULUNUYOR



Mert Nobre'nin bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı resmi maçlarda toplam 11 golü bulunuyor.



Nobre, ligdeki 7 golünün yanı sıra UEFA Kupası ve Fortis Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez takımına gol kazandırdı.



UEFA Kupası'nda Siroki Brijeg ve Metalist Kharkiv'e 1'er gol atan Nobre, Fortis Türkiye Kupası'nda da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantepspor filelerini 1'er kez havalandırdı.

