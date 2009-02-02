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Spor

Nobre golü unuttu

Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre, Turkcell Süper Lig'de 5 maçtır gol atmaya hasret kaldı.

02 Şubat 2009 02:00

Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre, Turkcell Süper Lig'de 5 maçtır gol atmaya hasret kaldı.

Bu sezon Turkcell Süper Lig'de attığı 7 golle takımının en golcü futbolcusu olan Mert Nobre, 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinden bu yana gol atamadı.

Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Nobre, daha sonraki Ankaraspor, Ankaragücü, Galatasaray, Denizlispor ve Antalyaspor maçlarında ise rakip fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe maçının 20. dakikasında gol atan Nobre, Turkcell Süper Lig'de toplam 520 dakikadır gol atmayı başaramadı.

Nobre'nin bu sezon gol attığı lig maçları şöyle:

Gaziantepspor.: 1 gol

Hacettepe.....: 1 gol

Gençlerbirliği: 1 gol

Kocaelispor...: 2 gol

Eskişehirspor.: 1 gol

Fenerbahçe....: 1 gol


TOPLAM 11 GOLÜ BULUNUYOR

Mert Nobre'nin bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı resmi maçlarda toplam 11 golü bulunuyor.

Nobre, ligdeki 7 golünün yanı sıra UEFA Kupası ve Fortis Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez takımına gol kazandırdı.

UEFA Kupası'nda Siroki Brijeg ve Metalist Kharkiv'e 1'er gol atan Nobre, Fortis Türkiye Kupası'nda da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantepspor filelerini 1'er kez havalandırdı.

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