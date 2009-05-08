Nobre geri dönüyor



Beşiktaş'ta bel fıtığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mert Nobre'nin, 13 Mayıs Çarşamba günü Fortis Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile yapılacak maça yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.





Sakatlığı nedeniyle yarın Ankaraspor ile yapılacak maçta da forma giyemeyecek Nobre'nin, 11 Mayıs Pazartesi günü çalışmalara başlayacağı ve gerçekleştirilecek yüklemede ağrılarının olması halinde Fenerbahçe maçında oynayamayacağı açıklandı.



Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mete Düren, yaptığı açıklamada, Nobre'nin 11 Mayıs Pazartesi günü çalışmalara başlayacağını belirterek, ''Bu oyuncuya biraz yükleme yapacağız. Ağrıları olursa Fenerbahçe maçında oynayamayacak ve ikinci denemeyi Galatasaray maçı öncesinde gerçekleştireceğiz'' dedi.



Prof. Dr. Düren, Nobre'nin ağrılarının olması ve Fenerbahçe maçında da oynayamaması halinde 2-3 hafta yeniden yükleme yapacaklarını ifade ederek, ''Bu yüklemeler sonucunda ağrıları olursa ameliyat gündeme gelebilir. Ama bu çok düşük bir ihtimal'' diye konuştu.



Tecrübeli oyuncunun sakatlığının eski bir durum olduğunu vurgulayan Mete Düren, son olarak şunları söyledi:



''Birçok oyuncuda bu durum yaşanabiliyor. Transfer zamanından bu zamana kadar bir sorun olmadı. İlk kez Nobre böyle uzun ayrılık yaşıyor. Kendisi ağrılarıyla oynayan bir oyuncudur. Ancak Nobre oyun karakteri gereği sırtından darbeler alıyor. Son dönemde üst üste darbeler aldı ve uzun süre yerde kalacak şekilde sakatlandı. Bu nedenle oyundan çıkmak zorunda kaldı.'' dedi.



