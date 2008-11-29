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Spor

Nobre boş geçmiyor

Fenerbahçe filelerini havalandıran Brezilya asıllı futbolcu, eski takımına karşı 2 golünü kaydetti

29 Kasım 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'deki derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, zirve yarışında yara aldı.

Deplasmanlarda üstüste 3. maçında da galip gelemeyen siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının ardından bu sezon 2. kez bir maçtan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 2'ye indi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son anlarına dek destekleri futbolcuları, karşılaşma bitiminde de tribünlerin önüne çağırarak alkışladılar.


TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

İki takım taraftarları arasında maç bitiminde küfürleşmeler yaşandı.

Güvenlik gerekçesiyle tribünde bekletilen Beşiktaşlı taraftarlarla, maraton tribünün köşesinde toplanan bir grup Fenerbahçeli taraftar arasında yaşanan gerginlik sırasında Beşiktaşlı taraftarların kimi koltukları sökerek attıkları gözlendi.

İLK KIRMIZI KARTI GÖRDÜLER

Beşiktaş'ta bu sezon ilk kırmızı kartı gören futbolcu Cisse oldu.

Fransız oyuncu, 2. sarı karttan 41. dakikada oyun dışında kalırken, 13. haftada Beşiktaş adına bir futbolcu kırmızı kartla tanışmış oldu.

Öte yandan Cisse, kırmızı kart görmese dahi, 4. sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşecek ve gelecek haftaki Ankaraspor maçında oynayamayacaktı.

NOBRE'DEN FENERBAHÇE'YE 2. GOL-

Beşiktaşlı Mert Nobre, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı 2. golünü attı.

26 Nisan 2007 tarihinde Fortis Türkiye Kupası maçında da Fenerbahçe filelerini havalandıran Brezilya asıllı futbolcu, eski takımına karşı 2 golünü de Kadıköy'de kaydetti.

Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü futbolcusu olan Nobre, ligde 7 gole ulaştı.

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