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Spor

Nobre Beşiktaş'ta kalıyor

Beşiktaş yönetimi, Mert Nobre'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. .

23 Ocak 2009 02:00


Beşiktaş yönetimi, Mert Nobre'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmede Nobre'nin menajeriyle prensip anlaşmasına varılırken, golcü futbolcunun önümüzdeki hafta siyah-beyazlılarla 3 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.


2006-2007 sezonda Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Mert Nobre'nin siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Golcü futbolcuyu takımda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Nobre'nin menajeri Juan Figer'in yardımcısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Başarılı oyuncunun sözleşme uzatması için prensip anlaşmasına varılırken, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek olan Juan Figer ile yapılacak son görüşmenin ardından Nobre ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor

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