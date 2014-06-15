Nöbetçi golcü İspanya yolcusu

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Antalya'ya giden ancak takımın küme düşmesi sebebiyle kontratındaki ilgili madde gereğince serbest kalan Semih Şentürk, İspanya yolcusu.

İspanyol El Ideal Gallego'nun haberine göre, İspanya'da ''Türkler'' lakaplı Semih Şentürk için bir hayli istekli. İddialara göre, yakın bir zamanda bonservisi elinde olan Semih'in İspanyol kulübüne imza atması bekleniyor. Deportivo Kulüp Genel Sekreteri Angel Lotina'nın, Semih transferinde en yetkili kişi olduğu öğrenildi.