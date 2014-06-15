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Spor

Nöbetçi golcü İspanya yolcusu

Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda maçlara sonradan dâhil olup attığı gollerle nöbetçi golcü lakabını alan Semih Şentürk, gelecek sezonda Deportivo için ter dökecek

15 Haziran 2014 19:33

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Antalya'ya giden ancak takımın küme düşmesi sebebiyle kontratındaki ilgili madde gereğince serbest kalan Semih Şentürk, İspanya yolcusu.

İspanyol El Ideal Gallego'nun haberine göre, İspanya'da ''Türkler'' lakaplı Semih Şentürk için bir hayli istekli. İddialara göre, yakın bir zamanda bonservisi elinde olan Semih'in İspanyol kulübüne imza atması bekleniyor. Deportivo Kulüp Genel Sekreteri Angel Lotina'nın, Semih transferinde en yetkili kişi olduğu öğrenildi.

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