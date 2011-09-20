'Nöbetçi askere kedi dayağı' iddiası

T24 - Şırnak'ta askerlik yapan Murat Kılıç adlı erin, nöbet tuttuğu çadırdaki kedi kaybolduğu için bölük komutanı tarafından dövüldüğü iddia edildi. Erin ailesi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçe ile başvurdu.







Radikal gazetesi Şükrü Oktay Kılıç'ın haberi şöyle: Şırnak’taki 2. Komando Tugayı’nda askerlik yapan Şanlıurfalı er Murat Kılıç, nöbet tuttuğu çadırdaki kedinin kaybolduğu gerekçesiyle bölük komutanı Binbaşı İhsan Gökoğlan tarafından demir sopayla dövüldü ve ağır hakarete maruz kaldı. İddiaya göre, Kılıç’ın arkadaşı olan bir erin telefonuyla olaydan haberdar olan ve oğullarının yaralı olarak revirde yattığını öğrenen aile, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçe ile başvurdu. Telefonla ulaştığımız Binbaşı Gökoğlan ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.





Su döküp ayılttılar dayağa devam ettiler



TBMM İnsan Hakları Komisyo-nu’na verilen şikâyet dilekçesine yansıyan haliyle olay şöyle gelişti: ‘‘6 Eylül günü, Binbaşı Ali İhsan Gökoğlan, nöbet tuttuğu çadırdaki kedinin kaybolduğu gerekçesiyle er Murat Kılıç’ı demir sopayla dövdü. Ertesi gün 12 saat kesintisiz nöbetle görevlendirilen Kılıç, bir süre sonra ayakta durmaya dayanamayıp uyuya kaldı. Kılıç’ı uyurken gören Binbaşı Gökoğlan’ın tepkisi bu sefer daha sert oldu. Binbaşı’nın darbelerine dayanamayarak bayılan Kılıç, üzerine yangın bidonuyla su dökülerek ayıltıldı ve ağır hakaretler eşliğinde dayağa devam edildi. Korktuğu için hastaneye gidemeyen Kılıç, 8 Eylül’de fenalaşarak revire götürüldü. Binbaşı Ali İhsan Gökoğlan hakkında ise olayla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadı.’’



Asker arkadaşının telefon etmesiyle olaydan haberdar olan baba Halit Kılıç, olayı 9 Eylül sabahı gelen bir telefondan öğrendiklerini söyledi. Radikal’e konuşan baba Kılıç şunları anlattı: “9 Eylül sabahı bir telefon aldık. Murat’ın asker arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, binbaşının oğlumun kafasına kum dolu yangın söndürme tenekesi ile vurduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Biz haberi alır almaz oğlumuzun durumunu öğrenmek için endişeler içinde Şanlıurfa Askerlik Şubesi’ne gittik.”





Anneye Kürtçe engeli



“Şırnak’taki yetkili personel Murat’ın sadece annesiyle telefon görüşmesi yapmasına izin verdi. Anne Türkçe bilmediği için Kürtçe ‘Oğlum nasılsın’ dediği anda karşı taraftan telefonu oğlumun elinden alarak ‘Kürtçe yasaktır’ dediler ve konuşmayı kestiler. Oğlumun darp edilmesi yetmezmiş gibi bir de anlamsız gerekçelerle görüşmemize, onun sesini duymamıza izin vermediler. Sonra Şırnak’a oğlumuzun yanına gittik ve onu perişan halde gördük.



Psikolojisi bozulmuş, yüzünde, kafasında yara izleri vardı. Olayları da asker arkadaşlarından dinledik. Murat hâlâ revirde tedavi görüyor. Biz oğlumuzun can güvenliğinden endişe ediyoruz ve askerlik yaptığı yerin derhal değiştirilmesini istiyoruz. Oğlumuz kafasına aldığı darbe sonrasında ölebilirdi. Allah öldürmemiş. Bizim yüreğimiz yandı başka canlar yanmasın. Binbaşı İhsan Gökoğlan’ın şerefli yüce ordumuzdan ihraç edilmesini ve görevine son verilmesini istiyoruz.”





Binbaşı’dan ve tugaydan yanıt yok

Binbaşı Ali İhsan Gökoğlan ise konuyla ilgili konuşursa suç işlemiş olacağı için bu konuda bir beyan vermeyeceğini söylerken, Şırnak 2. Komando Tugayı’ndan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. Diğer yandan olayın ortaya çıkmasını sağlayan ‘askerhaklari.com’ sitesine konuyla ilgili Şırnak’ta görev yapan erlerden onlarca başka şikâyet gönderiliyor.







