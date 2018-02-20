Nöbet tutarken şehit olan polis, Burdur'da toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Recai Kaya (52), memleketi Burdur\'da toprağa verildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Recai Kaya, dün görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Kaya için memleketi Burdur\'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tefenni Kaymakamı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile şehit Kaya\'nın ailesi, yakınları ve Burdurlular katıldı.

Şehit polis memuru Kaya için öğle vakti köy meydanında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Kaya\'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle araç içinde oksijen tüpüyle mezarlığa gelen Recai Kaya\'nın annesi Gülbahar Kaya (80), \"Ben ölecektim; oğlum, benim cenazeme gelecekti. Ben, onun cenazesine geldim\" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

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