Nöbet geçiren epilepsi hastasına Koronavirüs endişesiyle müdahale etmediler

Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, Koronavirüs endişesiyle kimse müdahale etmedi.

Bingöl’de epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. R.D.’yi görenler ise son günlerde koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyenler ise o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Salgından dolayı kimse müdahale etmedi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.D.’yi devlet hastanesine sevk etti. R.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi.