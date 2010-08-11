Nobelli rahip Erdoğan'a mektup yazdı

T24- Güney Afrika'nın efsanevi din adamlarından Nobel Barış ödüllü rahip Desmond Tutu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek için yazdığı mektupta 'Kürt sorununu çözerseniz Mandela olursunuz' dedi. Kürt sorununa kalıcı bir çözüm için önerilerilerde bulunan Tutu'nun mektubu Londra Büyükelçiliği'nce kabul edilmedi. Desmond Tutu'nun başdanışmanı Matthew Esau, mektubun kabul edilmemesini tuhaf bulduklarını belirterek, mektubu posta yoluyla Başbakan Erdoğan'a ulaştırabileceklerini söyledi.





Taraf gazetesinin haberine göre, dünyanın köklü sorunlarını çözmek için uğraşan, eski dünya liderinden bazılarının da aralarında bulunduğu The Elders grubunun başkanı Fahri Profesör Başpiskopos Desmond Tutu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak Kürt sorununu kalıcı bir şekilde bitirmeye çağırdı. Tutu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatan insan hakları örgütü KHRAG’in bu konuda Türkiye’ye yardımcı olabileceğini söyledi.

Güney Afrika lideri Nelson Mandela’nın 2007’de biraraya getirdiği, aralarında eski Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Kofi Annan, eski ABD Başkanı Jimmy Carter gibi liderlerin bulunduğu The Elders (Yaşlılar) grubunun başkanı Desmond Tutu, Erdoğan’a Kürt sorununun çözümü için etkisini kullanmaya çağıran bir mektup yazdı. Tutu, mektupta Erdoğan’ı Filistin sorunu ve Mavi Marmara saldırısı sonrası aldığı tutum nedeniyle överken, şu ifadelere yer verdi: “İsrail’in Mayıs 2010’da bu filoya karşı gerçekleştirdiği şiddetli saldırının, sizler tarafından açıkça kınanması, bizlerde Filistin ve İsrail arasında barışçıl bir çözüm gayretini pekiştirdi. Bir barış sürecinin başlatılması için umutlarımızı tazelediniz.”

Etkinizi çözüm için kullanın

Mektupta tırmanan Türk ve Kürt çatışmasından endişe duyduğunu belirten Tutu, şöyle devam etti: “Her iki taraftan da masum gençlerin hayatlarını kaybetmesi, bizler için üzücü bir durum. Biz deneyimlerimizden biliyoruz ki, hiç kimse bu tür çatışma ortamlarından zafer ile çıkamaz. Türkiye’nin lideri olarak, makamınız ve etkinizi ülkenizdeki çatışmanın son bulması için kullanmanızı rica ediyoruz. Bu durum, benzer sorunları olan Ortadoğu’nun diğer parçaları için bir sıçrama tahtası işlevini görecektir. Tarih böylesi bir katkıda bulunduğunuz için sizi hatırlayacaktır - nasıl ki Nelson Mandela’yı Güney Afrika’ya barışçıl yollarla çözüm getirdiği için şükranla tanıyorsa, sizi de böyle hatırlayacaktır. Siz de, tarih içerisinde aynı unvanı ve onuru elde edebilirsiniz.”

Türk elçiliği kabul etmedi

Başpiskopos Desmond Tutu’nun mektubunu Britanya’nın başkenti Londra’daki Türk Büyükelçiliği’ne teslim etmek üzere giden grup elçiliğe kabul edilmedi. Ancak gruptan Matthew Esau Taraf‘a yaptığı açıklamada mektubu Güney Afrika elçiliği kanalıyla Ankara’ya göndereceklerini, Türk ve Kürt liderlerinin sorunu diyalogla çözecekleri bir zemine çekmek için gayretlerini sürdüreceklerini söyledi. Esau, Öcalan’ın bazı kesimler tarafından terörist olarak nitelendirildiğinin hatırlatılması üzerine “Nelson Mandela da bir zamanlar böyle görülüyordu” değerlendirmesini yaptı. Öcalan’ın barış istediğini ve barış için yol haritası hazırladığını belirten Esau, “Öcalan bize bu sene yazdığı bir mektupta serbest bırakıldığında Güney Afrika’ya gelip burayı ziyaret etmek istediğini yazdı. Yakalandığında Güney Afrika’ya geliyordu, hatırlarsınız. Öcalan yazılarında sadece Türkiye’deki çatışmalardan değil dünyanın diğer bölgelerindeki sorunlardan da bahsediyor. Desmond Tutu ve Mandela gibi o da gelecekte dünya barışına katkı sağlayan öncü insanlardan biri olabilir.”

Öcalan serbest bırakılsın!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta Kürt sorununun Kürt halkının liderliğiyle barışçıl görüşmeler yaparak çözülebileceğini belirten Başpiskopos Desmond Tutu, Güney Afrika’da bulunan insan hakları örgütü KHRAG’ın (Kurdish Human Rights Action Group- Kürt İnsan Hakları Eylem Grubu) sorunun çözümü için yardım edebileceğini belirtti. Tutu’nun “Kürt sorununun barışçıl çözümü için uluslararası desteğin harekete geçmesine katkıda bulunabilir” dediği KHRAG, 21 martta Öcalan’ın salınması için imza kampanyası başlatmıştı. Bir milyon imzanın toplanması hedeflenen bu kampanya kapsamında kaleme alınan metinde Güney Afrika halkı için Mandela neyse Kürt halkı için de Öcalan’ın o olduğu, Öcalan’ın tüm Ortadoğu’da barış sürecine katkısının hayati olduğu belirtiliyor. Kampanya yetkilileri şimdiye kadar 40 bine yakın imza toplandığını belirtiyor.