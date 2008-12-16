Nobel'li fizikçi ABD Enerji Bakanı olacak

ABD Başkanı George Bush'tan 20 Ocak'ta koltuğu devralmaya hazırlanan Barack Hussein Obama, Enerji Bakanlığı'na Nobel Ödüllü fizikçi Steven Chu'yu aday gösterdi. Obama'nın sözleri enerji politikalarında kararlılığına işaret olarak yorumlandı



Kararını basın toplantısıyla açıklayan Obama, önceliklerinin yabancı petrole bağımlılıktan kurtulmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek olduğunu söyledi.



Obama, "Önümüzdeki bir kaçyıl içinde yapacağımız tercihler, çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağımıza karar vermemize yardımcı olacak" dedi.



Obama sorunun kökeninde yabancı petrole bağımlılığın yattığını bildiklerini ifade ederek "Bu ekonomimizi sınırlıyor, refahın düşman rejimlere kaymasına neden oluyor ve bizi istikrarsız bölgelere bağımlı kılıyor. Bunların dışında uzun vadeli tehditlere gelince... Harekete geçmezsek, bu durum, başka ülkelerde kuraklık ve kıtlığa, hava koşullarının değişmesine, kıyılarımızda korkunç fırtınalara ve sahillerimizin yok olmasına yol açacak. " diye konuştu.



Obama basın toplantısında selefi George Bush'un çevre konusunda verdiği sözleri tutmadığını da ima etti.



Barack Obama konuşmasında çevre sanayinin yeni iş imkanları yaratılması açısından sınırsız fırsatlar içerdiğini söyledi.



Obama, bu fırsatları "Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, insanlarımız için yeni fırsatlar da arz ediyor. 21'nci yüzyıl ekonomik canlanma planıyla milyonlarca insanımız, rüzgar tarlalarında, güneş panellerinde ve az yakıt tüketen araç üretiminde istihdam edilebilir.



"Yenilenebilir enerji insanlara iyi para kazandıran, dışarıda üretime ihtiyaç duymayacak yeni işletmeler ve yeni sanayilere hayat verecektir. Yenilenebilir enerjiye uzun vadeli yatırımla, ekonomimize dinamizm kazandırabiliriz. Kamu binalarını daha az enerji tüketir hale getireceğiz, elektrik şebekemizi yenileyeceğiz, doğal kaynaklarımızı koruyup muhafaza ederken sera gazı salımlarımızı azaltacağız." sözleriyle açıkladı.



Gözlemciler, Obama'nın 1997'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Steven Chu'yu enerji bakanlığına aday göstermesinin, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığının bir işareti olduğunu söylüyorlar.



Chu, yeni enerji kaynaklarıyla sera gazlarını azaltmaya yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Bu gözlemcilere göre, Chu, dünyanın karşı karşı oldukları zorlukların teslim ediyor ancak bunların aşmanın mümkün olduğunu düşünüyor.