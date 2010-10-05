-NOBELLİ BARIŞ EYLEMCİSİ İSRAİL'DEN SINIRDIŞI EDİLDİ TEL AVİV (A.A) - 05.10.2010 - Nobel ödüllü barış eylemcisi, İrlandalı Mairead Maguire (66), İsrail'den sınırdışı edildi. İsrail İçişleri Bakanlığı sınırdışını doğrulayarak, Maguire'in bu sabah bir uçakla İngiltere'ye gönderildiğini duyurdu. Maguire, geçen hafta, kadınlardan oluşan bir heyetin ziyareti kapsamında İsrail'e gelmiş ancak Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanından ülkeye girişine izin verilmemişti. Gazze'ye yardım götüren gemilerden Rachel Corrie'de yer alan Mairead Maguire, İsrail ordusunun 31 Mayısta Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün öldüğü operasyonu sonrasında ülkeden sınırdışı edilmiş ve İsrail'e yeniden girişi yasaklanmıştı. Maguire, uygulanan yasağa karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulunmuş ancak dün akşam Maguire'nin İsrail'den sınırdışı edilmesine itirazını görüşen Yüksek Mahkeme, talebi reddetmişti. Yüksek Mahkeme yargıçları, dünkü duruşmada, İrlandalı eylemcinin, hakkındaki yasağı bilmediğini söyleyen sözlerine de inanmadıklarını belirtmişlerdi. Maguire'ın İsrail'e girişinin 10 yıl süreyle yasaklandığı da belirtiliyor. Ben Gurion havaalanına 28 Eylülde ulaşan Mairead Maguire, o günden bu yana havalimanındaki bir gözaltı merkezinde gözetim altında tutuluyordu.