Nobelli Aziz Sancar'a Galatasaray jesti

Galatasaray Yönetim Kurulu, sarı kırmızılı kulübün taraftarı olduğunu açıklayan Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar'ı kulübe üye yapmak için harekete geçti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; DNA onarımı çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Prof. Aziz Sancar'ın tarihi başarısı Galatasaray'ı da hareketlendirdi. Sarı kırmızı renklere gönül verdiğini açıklayan Sancar'ı kulübe üye yapmak için yönetim harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla üyelik prosedürü hızlandırılacak.

Gençken futbola meraklı olan ve profesyonel kaleci olmak yerine akademisyenliği seçen Sancar'a kulübün efsanesi Turgay Şeren ile Muslera'nın imzalı formaları hediye olarak yaşadığı yer olan ABD'ye gönderilecek.

Sancar geçtiğimiz günlerde bir röportajında, lise takımının kalecisi olduğunu söyleyerek, “Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Turgay Şeren resimleri vardı bende hep. Reflekslerim çok iyiydi, o yüzden kaleciliği seçtim” ifadelerini kullanmıştı.