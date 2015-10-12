T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nobelli Aziz Sancar'a Galatasaray jesti

Sancar, Galatasaray'lı olduğunu ve lise yıllarında okul takımının kalecisi olduğunu söylemişti

12 Ekim 2015 15:40

Galatasaray Yönetim Kurulu, sarı kırmızılı kulübün taraftarı olduğunu açıklayan Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar'ı kulübe üye yapmak için harekete geçti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; DNA onarımı çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Prof. Aziz Sancar'ın tarihi başarısı Galatasaray'ı da hareketlendirdi. Sarı kırmızı renklere gönül verdiğini açıklayan Sancar'ı kulübe üye yapmak için yönetim harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla üyelik prosedürü hızlandırılacak.

Gençken futbola meraklı olan ve profesyonel kaleci olmak yerine akademisyenliği seçen Sancar'a kulübün efsanesi Turgay Şeren ile Muslera'nın imzalı formaları hediye olarak yaşadığı yer olan ABD'ye gönderilecek.

Sancar geçtiğimiz günlerde bir röportajında, lise takımının kalecisi olduğunu söyleyerek, “Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Turgay Şeren resimleri vardı bende hep. Reflekslerim çok iyiydi, o yüzden kaleciliği seçtim” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

galatasarayaziz sancarkalecinobeldnabilimabd

İlgili Haberler

Nobel'li Prof. Aziz Sancar: Lise yıllarında ülkücüydüm; sinema ve tiyatroya hiç gitmedim

"Galatasaraylıyım; reflekslerim çok iyiydi, o yüzden kaleciliği seçtim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24