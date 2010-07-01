Nobelli Al Gore'a taciz soruşturması

T24- ABD eski başkan yardımcısı Al Gore hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gore'un sözcüsü iddiaları "yalan" olarak nitelendirdi.
Oregon eyalet polisi sözcüsü, "National Enquirer" isimli bir gazetede yer alan iddiaların araştırıldığını açıkladı.
Haberde, 24 Ekim 2006 tarihinde, Portland kentinde bir otelde, bir masör kadının Al Gore'un cinsel tacizine uğradığı ileri sürülmüştü.
62 yaşındaki Al Gore'un sözcüsü Kalee Kreider, iddiaları şiddetle reddettiklerini açıkladı.
Kapanan dosya yeniden açıldı
Sözcü, “Al Gore, bulvar gazetelerince üretilen her yalana cevap vermek zorunda değil” dedi.
İddiaların 2009 yılında araştırıldıktan sonra dosyanın kapanmasının kararlaştırıldığını hatırlatan sözcü, “Bu soruşturma da Al Gore'a yarayacak” diye konuştu.
Nobel Barış Ödülü sahibi Al Gore, haziran ayı başında 40 yıldır evli olduğu eşi Tipper'den boşanma kararı aldığını duyurmuştu.