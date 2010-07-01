T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nobelli Al Gore'a taciz soruşturması

ABD eski başkan yardımcısı Al Gore hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açıldı.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD eski başkan yardımcısı Al Gore hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gore'un sözcüsü iddiaları "yalan" olarak nitelendirdi.


Oregon eyalet polisi sözcüsü, "National Enquirer" isimli bir gazetede yer alan iddiaların araştırıldığını açıkladı.


Haberde, 24 Ekim 2006 tarihinde, Portland kentinde bir otelde, bir masör kadının Al Gore'un cinsel tacizine uğradığı ileri sürülmüştü.


62 yaşındaki Al Gore'un sözcüsü Kalee Kreider, iddiaları şiddetle reddettiklerini açıkladı.


Kapanan dosya yeniden açıldı


Sözcü, “Al Gore, bulvar gazetelerince üretilen her yalana cevap vermek zorunda değil” dedi.


İddiaların 2009 yılında araştırıldıktan sonra dosyanın kapanmasının kararlaştırıldığını hatırlatan sözcü, “Bu soruşturma da Al Gore'a yarayacak” diye konuştu.


Nobel Barış Ödülü sahibi Al Gore, haziran ayı başında 40 yıldır evli olduğu eşi Tipper'den boşanma kararı aldığını duyurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24