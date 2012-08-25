Nobel’in en güçlü adayı Murakami

Dünyanın en büyük bahis şirketi Ladbrokes, bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü yarışının favorilerini açıkladı. Ladbrokes’un ilk verdiği oranlara göre; Japon yazar Haruki Murakami, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması en muhtemel isim olarak görünüyor. Ladbrokes tarafından İmkânsızın Şarkısı/ Norwegian Wood, Zemberekkuşunun Güncesi/ The Wind-Up Bird Chronicle ve 1Q84 romanlarının sahibi Murakami’ye 1’e 10 oran verildi.

Ladbrokes’un tahminlerine göre; geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen İsveçli şair Tomas Tranströmer, 2’ye 9 oranla, 1’e 4 oran verilen Suriyeli şair Adonis’in hemen arkasında ikinci sırada yer alıyordu. Geçen yılın bir numaralı favorisi Adonis ise Koreli şair Ko Un ve Arnavut yazar Ismail Kadere’yle birlikte listenin gerisine düştü. Şirketin Adonis’e verdiği oransa 1’e 14.

Taraf'ta yer alan habere göre, Ladbrokes’un listesine bu yıl giren yeni isimler arasında Çinli yazar Mo Yan ve Hollandalı Cees Nooteboom da bulunuyor. Her iki yazar da 1’e 12 oranla Nobel Edebiyat Ödülü’nün güçlü adaylarından. Bu yılın başında İsveç Akademisi Başkanı Peter Englund, ilk kez, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen 210 yazardan 46’sını seçtiklerini açıklamıştı. Nobel adayları, İsveç Akademisi üyeleri ve uluslararası edebiyatçılar tarafından belirleniyor.

Akademi Başkanı Englung blogunda yayınladığı bir yazıda, “Nobel Edebiyat Ödülü sahibi eski yazarlar, aday gösterme haklarını bu yıl alışılmadık bir şekilde fazlasıyla kullandılar” yazdı. Bu yıl Nobel için Britanya’nın en güçlü adayı Ian McEwan. McEwan için Ladbrokes’un verdiği oran 1’e 50’de kalırken, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan’ın kazanması halinde bir dolar yatıran bahisçi 33 dolar alabilecek. Philip Roth ile Cormac McCarthy, İsrailli yazar Amos Oz ve listenin en üstündeki kadın yazar olan İtalyan Dacia Maraini 1’e 16 oranla Nobel yarışının iddialı isimleri arasındalar.