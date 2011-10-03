-Nobel'i göremedi STOCKHOLM (A.A) - 03.10.2011 - Rockefeller Üniversitesi, 2011 Nobel Tıp Ödülü'nün üç ortağından Kanadalı bilim adamı Ralph Steinman'ın 30 Eylül'de öldüğünü açıkladı. New York'taki üniversite, dört yıl önce pankreas kanseri tanısı konan Steinman'ın, Nobel Komitesi'nin açıklamasından üç gün önce hayata veda ettiğini belirtti. Nobel Ödülleri, genellikle yaşamını yitirmiş kişilere verilmiyor. Nobel Komitesi üyelerinden Goran Hansson, Komite'nin Steinman'ın öldüğünden haberdar olmadığını ve yönetmeliğe tekrar bakacaklarını söyledi. Komite, bugün Steinman'ı Amerikalı Bruce Beutler ve Lüksemburg doğumlu Fransız Jules Hoffmann ile birlikte yaklaşık 1,5 milyon dolarlık 2011 Nobel Tıp Ödülü'nün üç ortağından biri olarak açıklamıştı. Steinman, 1988 yılından bu yana Rockefeller Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi üzerine araştırmalarını sürdürüyordu.