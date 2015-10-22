Nobel'den sonra bir başarı daha: Türkiye'den iki bilim insanı 'Ulusal Tıp Akademisi' üyeliğine seçildi

Hasar gören DNA hücrelerinin onarımıyla ilgili mekanizmaları ortaya çıkaran çalışmasıyla kimya dalında Nobel Ödülü kazanan Aziz Sancar’dan sonra iki Türk bilim insanı önemli bir başarıya imza attı. ABD’nin Chicago kentinde Nortwestern Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Anabilim Başkanı Prof. Dr. Serdar Bulun ve Yale Üniversitesi Nörovasküler Cerrahi ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Murat Günel, tıp alanında ABD’nin en saygın kurumlarından biri olan ‘Ulusal Tıp Akademisi' (NAM) üyeliğine seçildi.

DHA'dan Nafiz Albayrak'ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1983 yılında bitirdikten sonra akademik eğitimini ABD’de sürdüren Bulun, dünyada yaklaşık 200 milyon kadının mustarip olduğu endometriözış hastalığının tedavisi üzerine ilaç çalışmaları yapıyor.

Daha önce de önemli bir ödül kazanmıştı





İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1991'de ABD’ye giden ve bilimsel çalışmalarını burada sürdüren Murat Günel ise, moleküler genetik, beyin kanamaları ve damar tıkanıkları konusunda yüksek ihtisas yaptı.



Murat Günel, daha önce de Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Ulusal Sağlık Enstitüsü (NİH) büyük araştırma ödülünü kazanmıştı.



Yale Üniversitesi'nde Nörovasküler Cerrahi ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olan Günel, Türk-Amerikan Tıp Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyor.

ABD’de yaklaşık 1700 üyesi olan ‘Ulusal Tıp Akademisi’ (National Academy of Medicine), ülkenin sağlık politikaları ve klinik tıp üzerinde söz sahibi bir kurum olarak biliniyor.