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Dünya

Nobel'de 74 yıl sonra bir ilk

Nobel Barış Ödülü'nü vermek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlendi.

11 Aralık 2010 02:00

T24 - Nobel Barış Ödülü'nü vermek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlendi. Ödülün sahibi Çinli insan hakları savunucusu Liu Xiaobo hapiste olduğu için törene katılamadı.

The Nobel Peace Prize committee (from L) Thorbjoern Jagland, Kaci Kullmann Five, Sissel Marie Roenbeck, Inger-Marie Ytterhorn and Aagot Valle are seated next to the empty chair of the laureate at the ceremony for the Nobel Laureate and dissident Liu Xiaobo at the city hall in Oslo on December 10, 2010. With the guest of honour stuck in a Chinese prison, this year's Nobel Peace Prize ceremony centred around an empty chair, as its celebration of dissident Liu Xiaobo continues to split the global community and infuriate Beijing.

Ödül töreni birçok ülkede canlı yayınlanırken, törende Norveç Nobel Komitesi, Norveç Kraliyet ailesi ve birçok ülkeden davetli hazır bulundu.

Nobel Komitesi Başkanı Thorbjörn Jagland, tören sırasında yaptığı konuşmada, Liu Xiaobo'yu Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olmasından dolayı kutladı. Konuşmanın ardından Jagland, Nobel diploması, madalyası ve para ödülünü Liu Şiaobo için boş tutulan sandalyeye bıraktı.

Liu Şiaobo, törende dev boyuttaki portresi ve boş bir sandalye ile temsil edildi.

Ülkesinde hapiste olduğundan törene katılamayan Liu Xiaobo, törende, gülümseyen dev boyuttaki portresi, boş bir sandalye ve sanatçı Liv Ullmann tarafından okunacak metniyle temsil edildi.

Bu yılki tören, ödülün Çinli muhalif Liu Xiaobo'ya verilmesinin ardından Çin'le Norveç arasında yaşanan siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşti.

Geçen yıl "halkı devlete karşı kışkırtmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılan ve halen hapishanede bulunan 54 yaşındaki Liu'nun koltuğu bugün boş kaldı.

Liu'nun eşi de ev hapsinde olduğu için 1936'dan bu yana ilk kez ödül sahibine verilemedi.

Ayrıca aralarında Rusya, Küba ve Venezuela da dahil olmak üzere yaklaşık 20 ülke Çin'e destek vermek için töreni boykot etti.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke Liu'nun serbest bırakılmasını ve törene katılmasını istiyordu.


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