Nobel'de 74 yıl sonra bir ilk

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Ödül töreni birçok ülkede canlı yayınlanırken, törende Norveç Nobel Komitesi, Norveç Kraliyet ailesi ve birçok ülkeden davetli hazır bulundu.Nobel Komitesi Başkanı Thorbjörn Jagland, tören sırasında yaptığı konuşmada, Liu Xiaobo'yu Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olmasından dolayı kutladı. Konuşmanın ardından Jagland, Nobel diploması, madalyası ve para ödülünü Liu Şiaobo için boş tutulan sandalyeye bıraktı.Liu Şiaobo, törende dev boyuttaki portresi ve boş bir sandalye ile temsil edildi.Ülkesinde hapiste olduğundan törene katılamayan Liu Xiaobo, törende, gülümseyen dev boyuttaki portresi, boş bir sandalye ve sanatçı Liv Ullmann tarafından okunacak metniyle temsil edildi.Bu yılki tören, ödülün Çinli muhalif Liu Xiaobo'ya verilmesinin ardından Çin'le Norveç arasında yaşanan siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşti.Geçen yıl "halkı devlete karşı kışkırtmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılan ve halen hapishanede bulunan 54 yaşındaki Liu'nun koltuğu bugün boş kaldı.Liu'nun eşi de ev hapsinde olduğu için 1936'dan bu yana ilk kez ödül sahibine verilemedi.Ayrıca aralarında Rusya, Küba ve Venezuela da dahil olmak üzere yaklaşık 20 ülke Çin'e destek vermek için töreni boykot etti.Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke Liu'nun serbest bırakılmasını ve törene katılmasını istiyordu.